Enfermeras iniciarán asambleas informativas a nivel nacional a partir del sábado 25 de mayo

Las enfermeras y el gobierno no lograron llegar a un acuerdo por lo que este viernes anunciaron las asambleas informativas de forma indefinida. Foto: David Romero/El Heraldo.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), anunció en las últimas horas que a partir de este sábado permanecerán en asambleas informativas.

La determinación, que cuenta con el respaldo de la Junta Directiva Central, consiste en suspender labores para sumarse al gremio médico en las protestas que se desarrollan a nivel nacional tras no lograr un acuerdo con el gobierno.



Las asambleas informativas se desarrollarán desde el sábado y de manera indefinida a nivel nacional en los turnos A, B y C, mientras no haya una propuesta clara y definitiva por parte del gobierno.

A través de un comunicado también exigen la derogación de los decretos ejecutivos PCM-026 (Salud) y PCM-027 (Educación), mismos que han generado manifestaciones en las últimas semanas.

En el escrito argumentan que "no ha existido un diálogo franco" y que no regresarán a "la mesa técnica de negociación, mientras no exista una propuesta clara y definitiva por parte de las autoridades".

Además, exigen "construir un replanteamiento de contrapropuesta, serio y puntual".



