Donald Trump dice sentirse "mal" por renuncia de Theresa May, primera ministra británica

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que sentía pena por la primera ministra británica, Theresa May, quien renunció tras fracasar en sus intentos de que el Parlamento aprobara su plan de salida del país de la Unión Europea (UE).



"Me siento mal por Theresa. Me gusta mucho", dijo Trump a periodistas en el jardín de la Casa Blanca poco antes partir de viaje a Japón.



"Es una buena mujer. Trabajó muy duro. Es muy fuerte", añadió.



Sin embargo, Trump ha criticado en varias ocasiones a May en los últimos meses por su manejo del Brexit, incluso mientras ella trataba de establecer buenas relaciones con él.



El presidente estadounidense tiene previsto realizar una visita de Estado al Reino Unido a inicios del próximo mes y se reunirá con May días antes de su salida del cargo, que será el 7 de junio.



Visiblemente emocionada y con la voz quebrada, May anunció este viernes su dimisión, reconociendo su incapacidad para hacer aceptar un acuerdo negociado con Bruselas y dejando al Reino Unido bajo la amenaza de un divorcio más drástico con la Unión Europa.