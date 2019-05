Sesiones del Congreso Nacional quedan en suspenso por actos bochornosos

El Heraldo diario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Para evitar más y nuevos actos bochornosos así como confrontaciones al interior del hemiciclo legislativo, la junta directiva del Congreso Nacional determinó ayer dejar en suspenso las sesiones y volver a convocarlas hasta nuevo aviso.

El secretario del órgano unicameral, Tomás Zambrano, anunció ayer que “las sesiones se suspenden hasta nueva convocatoria; todavía no se estaría determinando fecha para convocatoria de sesiones del pleno de diputados”.

En los próximos días o hasta el mes de julio se haría el llamado a los congresistas para reanudar la actividad legislativa, mencionó.

Dos semanas restan antes que los legisladores gocen de su primer receso del año, sin embargo, este período se anticipará debido a la insurrección legislativa que mantiene la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre).

“Quienes han llevado a cabo actuaciones y hechos que nos atrasan la labor legislativa no es la directiva ni la bancada del Partido Nacional o Liberal, sabemos que es la bancada de Libertad y Refundación que no quiere que aprobemos diferentes iniciativas en favor de la población”, indicó Zambrano. Las autoridades del CN no descartan aplicar medidas disciplinarias contra los congresistas de Libre.