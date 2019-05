Mario Ramos, el productor hondureño que triunfa en Estados Unidos

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.,“No tengas miedo de crecer lentamente, teme sólo quedarte estancado”, define un viejo proverbio chino, que fácilmente podría condensar el meteórico ascenso de Mario Ramos en suelo norteamericano.

De la actividad reporteril en una televisora local, el periodista y cineasta hondureño pasó a fundar Cabezahueca Films -casa productora con tres años de posicionamiento en Estados Unidos- y a dirigir el departamento producción y promociones de Univisión Washington.



La figura detrás del éxito

Las vueltas que ha dado su vida para llegar hasta ahí podría parecer asunto de suerte, pero nada más lejos de la realidad.

Filmografía De su obra cinematográfica destacan el corto de ficción “Vuelve con nosotros” (2015) y el documental Brigade (2016).

Ramos, de 42 años, residente en Washington, es esposo y padre de Julián y Diego, y un firme creyente de cómo la persistencia y no temer a arriesgarse actúan como apalancador de éxito.

Su historial laboral comenzó en su natal Honduras, cuando tras haber probado suerte en las carreras de ingeniería civil y psicología, entró por casualidad a trabajar en la recepción de un canal de televisión que al final marcaría su rumbo y justificada personalidad artística.

El nutrido currículo del productor incluye publicaciones en la edición en español del Washington Post, CBS Radio y American University.

“Ese fue el detonante para convencerme que quizá debía dedicarme a las comunicaciones y, por consiguiente, decidí matricularme en la carrera de periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), enfocarse en la producción de televisión y trabajar en proyectos independientes de artistas”, dijo Ramos a EL HERALDO.

En 2007 su intensa perseverancia y anhelos de internacionalizar su carrera lo llevaron a migrar a Estados Unidos.

Con el cambio de idioma e impacto cultural de por medio, inició de cero como cualquier migrante, pero con un tanto de suerte. Tras 12 meses de laborar en el Zol Radio en Washington DC (2007-2008), se trasladaría a las filas de Univisión -uno de los conglomerados de medios en español más grandes de los Estados Unidos- como asistente de producción hasta escalar una década después a la cabeza del departamento de producción y promociones de Univisión Washington.

“Tuve la suerte de estar en el lugar correcto y en el momento adecuado. En un evento conocí a un periodista del noticiero Univisión y conversando me mencionó que tenían una plaza libre, apliqué y logré conseguir el puesto en al área de producción. En ese lapso tuve la oportunidad de dirigir el segmento de deportes, hasta que un día me ofrecieron la dirección de producción de la parte comercial del canal”, relata.

La historia no termina ahí. En 2015, tres años después de fundar la casa productora Cabezahueca Films, debutó como director y cineasta con “Vuelve con nosotros”, filme nominado en festivales de Nueva York (Mejor drama) y Milán, Italia (Música original), y reconocido con mención especial en el Festival de Cine de Marbella, España.

Aleatorio a su faceta en producción es columnista para la revista de opinión (Casi) Literal. A su vez, es cofundador de Ágrafos, revista de literatura, arte y política.

“Vuelve con nosotros” también fue seleccionado en festivales de cine en Estados Unidos, entre ellos el Festival de Cine de Beverly Hills, Houston y Red Rock, en Utah. Asimismo, su trabajo en el fashion film “Chocolate” (2017) fue seleccionado en el Festival de Cine de Moda en Sarajevo.

También produjo y dirigió el documental Brigade (2016), que retrata la labor de un grupo de médicos brigadistas que luchan contra las carencias del sistema de salud en Roatán, Honduras.

Actualmente se encuentra inmerso en la preproducción de su primer largometraje cuya fecha de estreno en Honduras se estima en 2020. “Para mi ópera prima quiero involucrar a Honduras de forma directa, razón por la que estaré en el país a partir de hoy jueves 23 al 28 de mayo, para acompañar a Plan International Honduras, organización de la cual soy embajador”, concluye este hondureño soñador de espíritu inquieto, quien además celebra su más reciente nominación al Emmy en el categoría News Promo Campaign

Va de nuevo por el premio Emmy

Hace cuatro años, Mario Ramos pisó por primera vez el plató de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos.

Mario Ramos ha ganado dos veces ganador el premio de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión de los Estados Unidos



En junio de 2015 la serie “Soy como tú” le valió el Emmy en la categoría Promotion News Promo Camping. Dos años después repetiría reconocimiento en el área de fotografía artes/entretenimiento sumando a su nutrido perfil en el segmento de la producción audiovisual.



Y este año a mediados del mes fue anunciada su candidatura en la categoría Promotion News Promo Camping de la 61 edición de los Emmy Awards.



“Sin duda este premio representa mucho en mi carrera en el mundo de la televisión ya que es el máximo reconocimiento que se entrega en los Estados Unidos a aquellos que trabajamos en la pantalla chica. La primera vez no esperaba ganarlo, pero sí soñaba con el premio. Ahora me toca plantearme nuevos retos y seguir mejorando. Quizá lo próximo sea un Globo de Oro y, por qué no, un Oscar. No obstante, para eso hay mucho camino que recorrer”, apunta con optimismo el productor radicado en Washington.