Hora y sede de la primera jornada del Mundial de Polonia 2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El mundial juvenil Sub-20 de Polonia arrancará este jueves con cuatro emocionantes partidos.



La competencia, en la que Honduras también será parte de la fiesta mundialista, dará inicio a las 10:00 de la mañana.



En el menú de este día, México jugará ante la selección de Italia. Mientras que Japón lo hará contra Ecuador.



Los Aztecas y la Azzurrina se postulan como dos candidatos a llegar lejos en una competición en la que aún no han estrenado su palmarés, y lo hacen amparados en su buen papel en el clasificatorio y en los nombres de sus jugadores que militan en clubes de primer nivel.



Aquí los partidos:



Grupo A:

Tahití - Senegal, Lublin Stadium 10:00 AM

Polonia - Colombia, Lodz Stadium 12:30 PM



Grupo B:

México - Italia, Gdynia Stadium 10:00 AM

Japón - Ecuador, Bydgoszcz Stadium 12:30 PM