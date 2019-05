Cristiano Ronaldo lidera a Portugal en la fase final de la Liga de Naciones

LISBOA, PORTUGAL.- El delantero y capitán de Portugal Cristiano Ronaldo lidera la lista de 23 jugadores desvelada este jueves por el seleccionador Fernando Santos para la fase final de la Liga de Naciones, que se disputará en el norte del país del 5 al 9 de junio.



Con esta nueva convocatoria, el jugador, de 34 años, jugará su décima competición internacional con los colores de Portugal desde la Eurocopa de 2004, que también se disputó en el país luso.



Portugal debutará el 5 de junio frente a Suiza en Oporto en la primera semifinal de esta final a cuatro, mientras que Inglaterra y Holanda se enfrentarán al día siguiente en Guimaraes.



Antes de llegar a esta 'final four', CR7 había preferido no participar en la fase de grupos de esta nueva competición de la UEFA, para adaptarse a la Juventus.



Ausente desde el Mundial de 2018, el cinco veces Balón de Oro volvió a jugar con su selección a mediados de marzo para los clasificatorios para la Eurocopa de 2020.



No marcó frente a Ucrania (0-0) y después se lesionó en el partido siguiente contra Serbia (1-1).



Campeón de la liga italiana con la Juve, pero sin haber podido añadir una cuarta Copa de Europa consecutiva a su palmarés, Cristiano liderará en casa a los vigentes campeones de Europa en busca de un segundo trofeo internacional tras el título continental de 2016.



- Los 23 convocados de Portugal:



Porteros: Beto (Goztepe/TUR), José Sa (Olympiakos/GRE), Rui Patricio (Wolverhampton/ENG).



Defensas: Joao Cancelo (Juventus/ITA), José Fonte (Lille/FRA), Pepe (Oporto), Mario Rui (Nápoles/ITA), Nelson Semedo (FC Barcelona/ESP), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund/GER), Ruben Dias (Benfica).



Centrocampistas: Bruno Fernandes (Sporting Portugal), Danilo Pereira (Oporto), Joao Moutinho (Wolverhampton/ENG), Pizzi (Benfica), Ruben Neves (Wolverhampton/ENG), William Carvalho (Betis/ESP), Joao Félix (Benfica).



Delanteros: Bernardo Silva (Manchester City/ENG), Gonçalo Guedes (Valencia/ESP), Rafa Silva (Benfica), Dyego Sousa (Sporting Braga), Diogo Jota (Wolverhampton/ENG), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin/ITA).