Los megaproyectos que propone México para reducir la migración de centroamericanos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gobierno de México propuso esta semana un ambicioso plan para desarrollar el Triángulo Norte de Centroamérica con el objetivo de combatir las causas que originan la migración masiva. Este jueves intentará convencer a Estados Unidos a que apoye financieramente la iniciativa.



Los proyectos, incluidos en el denominado “Plan Marshall para Centroamérica”, son el resultado de las negociaciones hechas en diciembre de 2018 entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el mandatario estadounidense Donald Trump.

Acompañado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), México plantea a Estados Unidos de que la única solución para detener el flujo masivo de centroamericanos es invertir en el desarrollo de los países de origen.

El plan incluye estos cinco megaproyectos de infraestructura:

1. Red eléctrica

Se pretende ampliar la red de distribución eléctrica entre México y Centroamérica, una iniciativa valorada tentativamente en 300 millones de dólares. La idea es consolidar el Sistema de Interconexión Eléctrica de los países de América Central (Siepac).

Una red de energía se interconectará entre México y las naciones de la región para universalizar y bajar los precios de la electricidad. Esta infraestructura costaría 165 millones de dólares, de los cuales 300 millones serían solo para la conexión México-Guatemala.



2. Planta eléctrica

Compaginada con la anterior, los expertos mexicanos proponen construir una planta eléctrica en Puerto Cortés. El proyecto tendría un costo de 1,200 millones de dólares y generaría 300 megawatts (MW), según los planes de México.

3. Gasoducto

El tercer megaproyecto es un gasoducto entre México y Honduras, que también cruce Guatemala y El Salvador, valorado en 950 millones de dólares.

La infraesctura tendría una extensión de 940 kilómetros. De esta forma se promovería la generación energética con la diversifición de la matriz mediante el uso de fuentes renovables y autóctonas.

La idea es que el gasoducto inicie en la ciudad azteca Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, donde se encuentra uno de los puertos más importantes del sur de esa nación. En el territorio hondureño pasará por San Lorenzo, Tegucigalpa, finalizando en San Pedro Sula.



4. Carreteras

La iniciativa mexicana incluye extender y mejorar la red de carreteras en la frontera entre Guatemala y México.



5. Ferrocarril

El último gran proyecto es la construcción del Tren Maya desde la Península de Yucatán en México hasta Centroamérica, lo cual podría tener un costo de entre 6,000 a 8,000 dólares. Esta sería una de las iniciativas más polémicas, debido a que el ferrocarril todavía enfrenta la oposición de varios grupos ambientalistas en México.

La red ferroviaria entre los países del norte de Centroamérica se extendería a lo largo de 710 kilómetros desde la ciudad de Hidalgo, Chiapas, hasta el puerto de la Libertad en El Salvador y con 225 kilómetros de ramales ferroviarios que conectarán varias ciudades de Guatemala, al igual que las de Honduras con este eje.

Reunión

Por su parte, el canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció este miércoles que se reunirá el jueves en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, en momentos en que el gobierno mexicano busca que Estados Unidos invierta en un plan de desarrollo en Centroamérica que frene la migración.



"Con Mike Pompeo me voy a ver mañana", dijo Ebrard a periodistas en Ciudad de México, al explicar que abordarán varios temas, entre ellos un plan de desarrollo para Centroamérica y el sur mexicano que promueven los gobiernos de México, Honduras, El Salvador y Guatemala con el objetivo de frenar la emigración hacia Estados Unidos.



Ebrard defendió el plan de inversión que presentó el lunes la Cepal, al mencionar que si no se invierte en la región, miles de personas seguirán emigrando cada año a Estados Unidos, en un periplo casi siempre clandestino y peligroso.



"Tenemos la tesis de que si no se invierte en Centroamérica y sobre todo en Guatemala, Honduras y El Salvador de manera importante, el flujo migratorio no va a variar (...) Vamos a insistir en todos los foros porque esa es la solución y ahí está la realidad", dijo.



Ebrard estima que el plan de inversión de la Cepal para Centroamérica requeriría unos 10,000 millones de dólares al año durante una década, para lo cual pedirá financiamiento a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos y Canadá.