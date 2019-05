Aaron Carter acusa a Michael Jackson de comportamiento inapropiado

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Pese a que nunca había declarado en contra del fallecido Michael Jackson (2009), el cantante Aaron Carter acusó al Rey de Pop por comportamiento inapropiado.



Fue en una entrevista a "Marriage Boot Camp: Reality Stars Family Edition" que Carter de 31 años reveló el hecho que ocurrió cuando él tenía 15 años de edad.

"Michael era un gran tipo, de verdad, al menos por lo que yo sé. Jamás hizo nada que fuera inapropiado. Excepto en una ocasión. Hubo una vez que sí hizo algo que podía considerarse poco apropiado", aseveró.



Sin embargo, el hermano de Nick Carter, aclaró en su cuenta personal de Twitter la situación.

"Agradezco a todos por su apoyo. Los motivos que me llevaron a hablar de este asunto son solo contar mi verdad, ser honesto y defender basándome en mi experiencia con Michael. Era un hombre maravilloso. Les pido que no conviertan esto en algo que no es", escribió.