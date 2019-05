FIFA confirma que Mundial de Qatar 2022 se jugará con 32 selecciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), confirmó este miércoles que el Mundial de Qatar 2022 se jugará con 32 selecciones.



Ante una posible reforma de jugar con 48 equipos, el sitio oficial de la FIFA determinó jugar con la misma cantidad que ha venido participando desde hace algunos mundiales.



"Tras un proceso de consulta exhaustivo e integral con la participación de todas las partes interesadas relevantes, se llegó a la conclusión de que, en las circunstancias actuales, tal propuesta no podía hacerse ahora", dice parte del comunicado que se publicó este día.



El estudio de viabilidad que realizó por el consejo de la FIFA, arrojó que la próxima sede no reunía las condiciones para alojar tantas selecciones. Por lo tanto no se expandirá en este Mundial.



En el área de Concacaf, las selecciones tendrán que seguir el nuevo formato de competencia que incluye la Liga de Naciones, con el fin de darle participación a todos los equipos para que puedan pelear por un cupo en una justa mundialista.