VIDEO: Policía intenta concienciar barras de Motagua y Olimpia para evitar enfrentamientos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La final del torneo de Clausura entre Motagua y Olimpia, tiene preocupada a las autoridades policiales por los enfrentamientos entre barras en los últimos partidos de la Liga Nacional de Honduras.



La Policía Nacional, colgó un vídeo en las redes sociales, donde intenta concienciar a la afición que asistirá al estadio Nacional de Tegucigalpa.



"Hagamos de esta final del fútbol hondureño una verdadera fiesta llena de alegría, respeto y tolerancia, sin importar tu barra o color #HondurasSomosTodos", fue el mensaje que publicó la cuenta oficial de la Policía Nacional en twitter.



VEA: Autoridades garantizan seguridad el domingo en la final de ida Motagua vs Olimpia



Además, la tarde de ayer martes, el comisionado Otoniel Castillo Lemus, dijo: "No queremos más violencia en la vía pública. Ya tomamos medidas de seguridad y estamos a la espera que los aficionados lleguen con anticipación, pues en el estadio no habrá taquillas abiertas. Habrá puntos de pre-chequeo donde se estará solicitando el boleto para poder ingresar al estadio".



Esta será la octava vez que se jugará una final entre Motagua y Olimpia en la Liga Nacional, donde los azules dominan la serie con 5 títulos ganados contra dos de los Albos.