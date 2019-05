Brayan Beckeles: “Ya no seguiré en Necaxa, pero hay chance de quedarme en México”

LA CEIBA, HONDURAS.- La novela del futbolista hondureño Brayan Beckeles llegó a su capítulo final con el Necaxa, de la Primera División de México, tras cuatro años emocionantes tatuados de éxitos.



El propio defensor confesó en forma exclusiva a El Heraldo que su contrato con los Rayos llegó a su final y que para la próxima campaña estaría luciendo otro escudo.



“Ya no seguiré en Necaxa, quizá en algún otro equipo en México, pero no sé con claridad dónde”, dijo el futbolista después de su visita sorpresa a los niños de la academia Pro Soccer Marcelo Canales en La Ceiba.



Sobre su destino probable lo dejó en anonimato, pero adelantó que seguiría en la Liga MX si las negociaciones toman un rumbo positivo.



“No se sabe, estoy abierto a todo, solo espero que a donde llegue sea lo mejor para Brayan y que Dios me lleve al camino donde él quiera, estoy preparado para donde Él quiera. México es mi primera opción, no como prioridad, pero sí hay chance de quedarme allí siempre. Después se dirá todo por ahora estoy disfrutando las vacaciones”, comentó.



Fuera de ello, Beckeles resumió su campaña como “complicada” puesto que no fue lo que esperaba después de jugar ocho partidos en liga, pese a que el equipo consiguió llegar a cuartos de final en donde fueron eliminados por Monterrey.



“Para mí ha sido una de las temporadas más complicadas en lo personal, pero vale más el equipo que es lo bueno. Clasificamos, vivimos buenos momentos, disfrutamos cuando tocó ganar y cuando perdíamos pues era de asimilarlo”, remembró.



Y agregó: “Al final siempre quedan cosas pendientes, en lo personal termino satisfecho porque he entrenado y dado lo mejor de mí siempre”.



Copa Oro

Sobre el torneo que tendrá lugar entre el ‎15 de junio y 7 de julio dijo “no sé si estaré, pero la Selección tiene grandes metas con un técnico nuevo. Ahora viene lo más difícil, tenemos que estar preparados para quienes nos toque”.



El exolimpista fue tomado en cuenta por el entrenador Fabián Coito en la lista preliminar de 40 jugadores, detalle del cual queda esperar, pero adelanta que quienes formen parte de la plantilla final, deberán buscar el título, además de tomar el torneo con seriedad.



“No es prueba, es un torneo que tenemos que pensar en ganarlo y mostrar una buena imagen. Debemos pensar en ganar este torneo, es como una competencia, cuando estás en la Selección estás representando a todo el país”, cerró.



En la última temporada con el Necaxa, Brayan Beckeles solo disputó ocho encuentros. Esta vez se despide de la institución después de haber logrado el ascenso (2015-16), una Copa MX (2017-18) y una Super Copa (2018).