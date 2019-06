Un total de 380 detenidos deja fuerte operación del Ministerio Público a nivel nacional

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Ministerio Público (MP) asestó un duro golpe a la criminalidad organizada durante el desarrollo de la operación Odiseo V, que dejó como resultado a 380 personas detenidas por diversos delitos.

Durante la operación se emitieron 465 requerimientos fiscales, se realizaron 234 allanamientos y 359 decomisos.

Además, el operativo permitió el secuestro de documentos en 46 instituciones estatales por diversos actos de corrupción. Una de las primeras acciones de los agentes de tribunales fue la apertura de una línea de investigación en la Unidad de Gestión de Proyectos de la Secretaría de Salud, relacionada a supuesta malversación y desvío de fondos en construcción del nuevo Hospital Regional del Sur.

La Fiscalía investiga en hospitales públicos de la zona norte posibles saqueos de medicamentos y material quirúrgico.

De su lado, la Fiscalía para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia presentó un requerimiento fiscal en contra de exjuez de Tocoa, Marcos Rogelio Clara García, por presunto delito de enriquecimiento ilícito por 1.8 millones de lempiras.

El abogado Clara es el actual defensor de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla.

“Con mucha sorpresa me ha tomado este requerimiento fiscal. En este caso puntual siempre he manifestado que se trata de gastos familiares de una tarjeta de crédito de la que yo era titular y mis padres eran tarjetas adicionales. Ellos me hacían los pagos a mí y el tribunal no ha considerado esos hechos”, aseveró Clara.

46 instituciones estatales fueron investigadas y las autoridades secuestraron documentos.

El MP presentó un antejuicio ante la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán contra la actual juez de los Tribunales de Sentencia de Tegucigalpa, Laura Carolina Casco Ochoa. Según las investigaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), cuando la funcionaria judicial fungió como juez de Letras de lo Penal de Francisco Morazán habría emitido resoluciones no apegadas a los hechos.

Los fiscales Contra Delitos Tributarios presentaron antejuicio contra el alcalde de Nueva Armenia, Francisco Morazán, Francisco Roberto López, por el delito de defraudación fiscal en razón de la no retención de impuestos a contratos que suscribió con particulares.

Por ocho denuncias de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, los fiscales para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, secuestraron documentos en el Instituto Nacional Agrario (INA).

Por otra parte, los fiscales para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia capturaron al policía activo José Luis Velásquez López por abuso de autoridad y vejámenes.

La Fiscalía del Consumidor judicializa un nuevo caso contra desarrolladores de residencial Zarahemla Etapa I y II. Se trata de Adolfo Ulises Raudales, a quien se le imputa estafa continuada, otros fraudes y falsificación de documentos públicos y a Karen Bush Álvarez estafa y otros fraudes.

Criminalidad

Las autoridades fiscales y policiales de Olancho detuvieron con 128 paquetes de supuesta marihuana a Felipe Leonel Guillén, que será acusado por tráfico de drogas.

Los fiscales reportaron la captura en La Ceiba de Edgar Alexander Colíndrez y Albin Gabriel Sánchez, integrantes de la banda Los Grillos e implicados en siete asesinatos.

La Unidad Fiscal adscrita a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) interpuso dos requerimientos fiscales en contra de seis miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en Tegucigalpa.

Los acusados son Marco Antonio Lazos, Merlín Evenor Ríos, Marlon Lenin Vásquez, Omar López y Manuel de Jesús Reyes, todos acusados por el delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública. Asimismo, se acusó también a Edgar Renán Castellanos por el delito de lesiones culposas en perjuicio de testigo protegido. El hecho se registró el 22 de octubre de 2018 en la colonia Guillén.