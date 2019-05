Rigoberto Rivas: "Siempre he querido estar aquí, ahora hay que aprovechar"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La Selección Sub-23 de Honduras se encuentra concentrada en San Pedro Sula y realiza un nuevo microciclo comandado por el técnico uruguayo Fabián Coito.



En esta segunda etapa de entrenamientos se unió el delantero Rigoberto Rivas, quien milita en el Ternana de la Serie C de Italia y en declaraciones con la Bicolor ha demostrado su felicidad de estar en este llamado.



"Estoy muy contento por estar aquí, le doy gracias a Dios por la oportunidad que se dio, el profe (Coito) está explicando los trabajos de lo que quiere para su juego. Se trabaja con el balón en espacio reducido", empezó diciendo el jugador que pertenece al Inter de Milán.



Y siguió, "estoy contento, siempre he querido estar aquí, ahora hay que darlo todo, hay que aprovechar".



Rigoberto también deja claro que no ha venido a pasear y que quiere un puesto en el combinado nacional.

















"Vine motivado a dar una mano a la Selección, estoy aquí para ganarme un puesto en los Juegos Panamericanos y en el futuro estar aquí".



También comentó lo que le dijo su técnico y compañeros en el Ternana cuando se enteraron que fue convocado.



"Me dijeron: 'finalmente vas a la Selección', estaban contentos. Ellos saben que quiero estar acá". Significa mucho representar al país, siempre ha sido mi sueño jugar para la Selección, para mí esto significa mucho", comentó Rivas.



Además habló con respecto a su actualidad y de las veces que ha salido a préstamo.



"En Italia funciona así, cuando estás en primera no es difícil que te den rápido la oportunidad, tienes que ir a hacer experiencia y cuando se dé la oportunidad en primera hay que aprovecharla".



El jugador también habló de la diferencias entre el fútbol hondureño y el italiano.



"Hay muchas cosas que cambian, tipos de trabajo. La calidad, claro, en un equipo de Europa las cualidades cambian de un jugador pero no es mucho". El legionario nacional concluyó comparando la dinámica con la que se compite en ambos países.



"El fútbol de acá es un poco más agresivo, allá se juega un poco más a la pelota, aquí es con más agresividad".