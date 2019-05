Hannah, la hija de la pastora Ninoska de Ponce que podría seguir su legado en la alabanza

View this post on Instagram

Puertas del Renuevo?? Un día que me recordó quién soy, a quién pertenece mi propósito, me afirmó en mi lugar y me aseguró que lo que el Señor da, nadie lo puede quitar. Un día de renuevo, sin duda. ¡Que lindo ser hija de Dios!

A post shared by Hannah De Turcios (@hannahlturcios) on May 12, 2019 at 2:59pm PDT