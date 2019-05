Emilia Clarke: "Game of Thrones" me ha formado como mujer

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-La actriz Emilia Clarke, famosa por su papel como Daenerys Targaryen en “Game of Thrones”, hizo reveladoras confesiones tras terminar su participación en la aclamada serie.

El domingo 19 de mayo fue el último capítulo de la serie creada por David Benioff y D.B. Weiss y Emilia Clarke se puso sentimental, al grado de no encontrar palabras para describir una imagen en la que aparece parte del elenco de la serie.

"Encontrar las palabras para escribir este post me ha dejado abrumada por lo mucho que quiero decir, pero cómo se sienten las palabras pequeñas en comparación con lo que este programa y Dany han significado para mí", comenzó diciendo la joven que también protagonizó la cinta "Yo antes de ti".



Emilia Clarke sin duda alguna vivió con gran pasión el rodaje de cada uno de los capítulos, sin embargo, indicó que "el de la madre de los dragones ha retomado toda mi vida adulta".

"Esta mujer ha tomado todo mi corazón. He sudado en el fuego del dragón, he derramado muchas lágrimas a quienes dejaron a nuestra familia antes de tiempo, y me sequé el cerebro tratando de hacer Khaleesi y las palabras magistrales, las acciones (y los nombres) que me dieron, justicia", señaló la actriz de 32 años.

Pero la parte más reveladora llegó casi al final de la publicación cuando la joven de Reino Unido dijo que "Game of Thrones" le ha formado como mujer, como actriz y como ser humano.

Pese a todo su éxito, la guapa Emilia Clarke no se olvidó de su padre a quién dedicó unas líneas. "Solo desearía que mi querido papá estuviera aquí ahora para ver qué tan lejos hemos volado", escribió.

De igual manera agradeció a sus fanáticos por todo el apoyo brindado a lo largo de todas las temporadas de la serie. "Pero a ustedes, queridos fanáticos de la magia, les debo muchas gracias, por su mirada fija a lo que hemos hecho y lo que he hecho con un personaje que ya estaba en el corazón de muchos antes de que me puse la peluca de platino, de los sueños. Sin ti no hay nosotros", "y ahora nuestro reloj ha terminado".