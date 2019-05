Preguntas y respuestas sobre lo que pasará con tu celular Huawei

Los productos Huawei que aún no son vendidos ya no pueden incorporar el sistema Android, por lo que deben salir al mercado con un sistema operativo alterno.

HONG KONG, CHINA.-La incertidumbre se ha apoderado de los propietarios de celulares Huawei tras el reciente anuncio de Google en el que indicó que todos los dispositivos de la marca china ya no podrán usar el sistema operativo Android.

La noticia cayó como un balde de agua fría a los usuarios que tienen varias preguntas entorno al tema y que nadie responde, pues la empresa China se limitó a revelar que está trabajando en un software seguro para arreglar la crisis.



¿Dejará de funcionar mi celular Huawei?

No. Una fuente de Huawei en Honduras dijo que el teléfono seguirá recibiendo todas las actualizaciones.



¿Qué pasará con los productos de Google, como Gmail, YouTube y el buscador?

Para calmar el nerviosismo, Android confirmó a través de su cuenta oficial en Twitter que cumplirá con los requerimientos del gobierno de su país, pero que al mismo tiempo mantendrá abierto el servicio tanto de Google Play como de Google Play Protect en los actuales teléfonos de Huawei.

Lo anterior significa que los Huawei que actualmente están en el mercado continuarán teniendo acceso a la tienda de aplicaciones, cosa que no pasará con los futuros móviles.

Los productos Huawei que aún no son vendidos ya no pueden incorporar el sistema Android, deben salir al mercado con un sistema operativo alterno.



¿Seguirá funcionando Facebook, Twitter y otras redes sociales de propiedad estadounidense?

Google decidió cortar relaciones con Huawei para cumplir con la reciente decisión del presidente Donald Trump de prohibir a los grupos estadounidenses comerciar en el ámbito de las telecomunicaciones con sociedades extranjeras consideradas "peligrosas" para la seguridad nacional.

En ese sentido, también existe el temor que las populares aplicaciones de redes sociales estadounidenses -Facebook y Twitter- desaparezcan para los Huawei, sin embargo, esto no pasaría, ya que, si bien es cierto, las compañías son norteamericanas, estas son aplicaciones adaptadas para diferentes sistemas operativos.



¿Debo botar o reemplazar mi celular Huawei?

No. Se debe tener claro que un celular Huawei funcionará con normalidad por varios meses. Sí recibirán las actualizaciones de las aplicaciones. Aunque del sistema operativo no habrá actualizaciones (al menos de la última o próxima versión), pero igual seguirá corriendo Android.

Huawei actualmente tiene su propio sistema operativo, uno que posiblemente desempolve o quizá ya tenga listo.

Se debe esperar a la solución de la compañía.

¿Afectará a los clientes en Honduras?

La fuente de Huawei aseguró que no va a afectar a ningún cliente actual. Los teléfonos que ya están en el mercado seguirán funcionando con normalidad y tendrán todas las actualizaciones.