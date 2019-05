Zonas del Distrito Central y San Pedro Sula sin electricidad el martes 21 de mayo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El martes 21 de mayo varias colonias y residenciales de San Pedro Sula, Distrito Central y Copán permanecerán sin fluido eléctrico debido a la programación de labores de mantenimiento anunciadas por la Empresa Energía Honduras (EEH).

A continuación el listado de sectores sin electricidad:

De 8:00 AM a 12:00 PM en el Distrito Central, Francisco Morazán

Colonia 3 de Mayo

Colonia Las Ayestas

Colonia Independencia

El Zapote

Barrio La Flor #1 y #2

Barrio San Martín

Parte de Campo Cielo

Barrio 14 de Febrero

Barrio El Pastel

Colonia Francisco Morazán

Barrio Sipile

Los Profesores

Barrio El Berrinche

Centro de Salud Las Crucitas

Parte de Barrio Bella Vista

Barrio Las Crucitas

Colonia La Trinidad

Colonia Obrera y zonas aledañas



De 8:00 AM a 1:00 PM de San Pedro Sula, Cortés

Morgue

Escuela Saint Peter

Universidad Jesús de Nazareth



De 8:00 AM a 4:00 PM de San Antonio y El Paraíso, Copán

El Paraíso Copán

Central Hidroeléctrica Morja

San Antonio Copán

La Playona

Agua Buena

Naranjito

Las Juntas

Bombas SANAA

Las Flores

Buenos Aires

La Magua

Río Lindo

Libertad Nueva

Libertad Vieja

San Antonio

Crucitas

El Charcón

Santa Cruz

Manguito

Colón Jubuco

Alto Colón

La Peña

Las Sardinas

San Juaquín

Buena Vista

La Reforma

Pueblo Nuevo

El Ocotón

El Macical

Loma Ancha

San Raymundo