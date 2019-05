Comunicado de Huawei tras ruptura con Google: "Seguiremos construyendo un software seguro"

HON KONG, CHINA.-La empresa de telecomunicaciones Huawei emitió un comunicado este lunes, luego que la compañía estadounidense Google indicara que cortaba sus relaciones con el gigante chino.

La ruptura entre ambas empresas trae, como consecuencia, el no uso del sistema operativo Android, instalado en la gran mayoría de los teléfonos inteligentes de Huawei en el mundo.

En la declaración, única y oficial hecha por Huawei, recalca su gran aporte al desarrollo y crecimiento del sistema Android, además da un mensaje de tranquilidad a sus clientes, pues asegura que "seguiremos construyendo un ecosistema de software seguro y sostenible, para ofrecer la mejor experiencia a todos los usuarios del mundo".

Comunicado íntegro

"Huawei ha contribuido considerablemente al desarrollo y crecimiento de Android alrededor del mundo. Como partner clave de Android, hemos trabajado conjuntamente con la plataforma de código abierto para desarrollar un ecosistema que ha beneficiado tanto a la industria como a los usuarios.



Huawei seguirá proporcionando actualizaciones de seguridad y servicios postventa a todos los smartphones, tabletas y dispositivos Huawei y Honor, tanto a los que ya se hayan vendido como a los que siguen estando en stock en todo el mundo.



Seguiremos construyendo un ecosistema de software seguro y sostenible, para ofrecer la mejor experiencia a todos los usuarios del mundo".

Con la separación, Huawei no solo no podrá usar el sistema Android, sino también que ya no podrá ofrecer Gmail o Google Maps a sus clientes.

¿Cuál es la razón de la separación?

El gobierno estadounidense dice que los proveedores chinos como Huawei y su rival más pequeño, ZTE Corp., suponen una amenaza de espionaje porque tienen obligaciones legales con el gobernante Partido Comunista de China.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas de que los equipamientos de Huawei hayan servido como medio intencionado de espionaje para Beijing.

Este inesperado anuncio de la ruptura se produce en medio de las tensiones comerciales entre Washington y Pekín, y tras la espectacular decisión la semana pasada del presidente Donald Trump de prohibir a los grupos estadounidenses comerciar en el ámbito de las telecomunicaciones con sociedades extranjeras consideradas "peligrosas" para la seguridad nacional.



La medida apunta principalmente a Huawei y la bestia negra de Washington, incluidos en el grupo de ciberespionaje en favor del gobierno de Pekín.



En efecto, el grupo figura en una lista de empresas sospechosas con las que no se puede negociar sino después de obtener la luz verde de las autoridades.



"Estamos cumpliendo con la orden y examinando las implicaciones", dijo un portavoz de Google en un correo electrónico a la AFP.