Fallas en el motor de la avioneta habrían provocado el accidente en Roatán

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una falla en sus partes motoras sería la causal del trágico accidente aéreo con saldo fatal registrado la tarde del sábado en la isla de Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía.

A priori esa es una de las hipótesis más fuertes en torno al incidente aéreo producto del cual fallecieron cinco personas, cuatro de ellas de origen estadounidense y uno de nacionalidad canadiense, radicado en Honduras.

Desde la perspectiva del exdirector de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC), el coronel en condición de retiro Israel Navarro, “yo descarto cualquier cosa de sabotaje, habría que ver cómo quedó la aeronave y una investigación más profunda porque hay señales cuando es un sabotaje”.

Navarro argumentó que “yo más creo, desde mi punto de vista y a priori, para mi fue una falla mecánica. Estaba recién despegando, posiblemente falla de motor, no tenía suficiente altura como para poder hacer un planeo”, explicó.

VEA: Lo que sabemos sobre el accidente de la avioneta en Roatán

Esta habría sido la última fotografía que se tomaron antes de que el avión despegara.

Iban con destino a Guanaja

La aeronave iba despegando de la pista del aeropuerto internacional Juan Manuel Gálvez, de Roatán, al parecer la avioneta perdió velocidad en el despegue y cayó en picada libre al mar caribe.

“Lo más que iba de altura era unos 200 pies. Así como está destruida parece que se desplomó la aeronave”, detalló el exmilitar, experto en temas de aviación.

Los fallecidos fueron identificados como Bradely Post, Bailey Sony, Tomy Dubler, Anthony Frederick, los cuatro de nacionalidad estadounidense y Patrick Daniels Forsetl, de origen canadiense, radicado en el puerto de Trujillo, Colón.

Steven García, jefe de protección civil de Copeco, expresó que “el avión iba de Roatán rumbo a Guanaja, pero en la radio él (el piloto del avión) nunca reportó una emergencia, no tuvo oportunidad de emitir una emergencia”.

Siete años de vivir en Trujillo

El abogado particular de Patrick Daniels Forsetl, piloto del avión, Rubén Navas contó que “originalmente este vuelo no era de él, era de la compañía Horizontes; parece que ayer a las 8:00 de la mañana esta compañía no pudo hacer el vuelo y le pidieron a Patrick que lo hiciera él, los clientes eran de Patrick, pero no lo iba a hacer él”, detalló.

Los cinco cuerpos fueron trasladados vía aérea desde Roatán hasta San Pedro Sula, donde se les practicará la autopsia.

Además, personeros de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, llegaron a San Pedro Sula para encargarse de la repatriación de los cuerpos, así como diplomáticos de la Embajada de Canadá para tomar cuenta de Patrick Forsetl.

Una comisión de técnicos de la AHAC llegó a Roatán para investigar las causas del accidente y conocer con precisión que lo pudo haber provocado.