Meghan Markle y Harry celebraron su primer aniversario de bodas

LONDRES, INGLATERRA.-Meghan Markle y el príncipe Harry celebraron este domingo su primer aniversario de boda, junto a su primogénito Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

A través de la cuenta oficial de la pareja en Instagram publicaron un emotivo vídeo en blanco y negro en el que muestran imágenes inéditas de su boda.

De igual manera el siguiente mensaje: "¡Feliz aniversario de un año para Sus Altezas Reales, El Duque y Duquesa de Sussex! Hoy se cumple el primer aniversario de la boda de The Duke and Duchess of Sussex", se lee.



En el material se ve cuando "Sus Altezas Reales intercambiaron votos en la Capilla de San Jorge en los terrenos del Castillo de Windsor el 19 de mayo de 2018".



La canción "This Little Light of Mine" fue elegida por la pareja para su recepción, uno de los momentos más emotivos.

"Esperamos que disfruten reviviendo este momento y viendo algunas fotos detrás de escena de este día especial", escribieron junto al video.



Ante todo el amor recibido, la pareja envió un mensaje "Gracias por todo el amor y el apoyo de muchos de ustedes en todo el mundo. Cada uno de ustedes hizo este día aún más significativo".

Un cuento de hadas

Ha sido un memorable primer año de matrimonio para el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, ahora conocida formalmente como la Duquesa de Sussex.



Los enamorados se casaron el 19 de mayo de 2018 ante una multitud absorta fuera del castillo de Windsor, con una de las audiencias por televisión más grandes jamás reunidas.



La pareja tuvo la suerte de disfrutar de un hermoso clima primaveral el día de su boda. Aprovecharon para dar un paseo en carruaje a través de Windsor.



Mantuvieron un ritmo frenético de compromisos oficiales hasta que Meghan se retiró de la mayoría de los deberes reales en marzo, antes del nacimiento de su primer hijo.



Archie Harrison Mountbatten-Windsor nació en el Hospital Portland en el centro de Londres el 6 de mayo. Es el séptimo en la línea de sucesión al trono británico.



Harry y Meghan también se han mudado del centro de Londres a un lugar más aislado cerca del castillo de Windsor en busca de privacidad.