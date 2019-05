Keylor Navas se despide entre ovación de hinchas en el Bernabéu

MADRID, ESPAÑA.-El portero costarricense Keylor Navas se despidió este domingo del Real Madrid en medio de una ovación durante el cierre de temporada de la Liga española.

El partido, disputado ante el Betis, en el que ninguno de los dos equipos se jugaba nada, tuvo doble sabor a despedida para el equipo blanco del tico, en el que fue titular, por la despedida además del galés Gareth Bale, que se quedó en el banquillo sin llegar a tener minutos en esta ocasión.

Navas no pudo evitar los tantos de los andaluces, conseguidos en la segunda mitad por Loren Morón (minuto 61) y por el exjugador del Real Madrid Jesé Rodríguez (75).

Pese a la derrota, el portero tico, que juega en el Real Madrid desde 2014, fue aplaudido por parte de los hinchas del Santiago Bernabéu.

"No es que no hayamos querido (ganar), es que no pudimos. Lo mejor que nos puede pasar es que acabe esto. Estamos pensando en otra cosa, en el futuro, en la próxima temporada", admitió el entrenador Zinedine Zidane sobre el mal final de curso del Real Madrid.