Justin Bieber visita cañón islandés y se disparan las visitas al sitio

FJADRÁRGLJÚFUR, ISLANDIA.-Con un video, Justin Bieber ha hecho famoso en todo el mundo un inmaculado cañón islandés. Y ese es el problema.



Las autoridades medioambientales islandesas han tenido que cerrar al público el cañón de Fjadrárgljúfur para protegerlo de las hordas de seguidores de Bieber decididos a visitar el lugar. Y estos seguidores no van a dejar que un puñado de cercas, carteles o guardias de parques les impidan la entrada.



Millones de personas han visto el video musical “I’ll Show You” de Bieber, rodado en el cañón, lo que ha creado una demanda abrumadora de visitas al otrora prístino lugar.



El conflicto es un ejemplo de los desafíos para el frágil ecosistema islandés que supone su creciente popularidad entre los visitantes internacionales.



El país, situado en una isla en el Atlántico Norte, recibió el año pasado 2.3 millones de visitantes, frente a los apenas 600,000 de hace ocho años. El 20% de aumento anual ha desbordado los sistemas necesarios para proteger el paisaje volcánico islandés, donde la tierra se forma despacio y se erosiona con rapidez.

El ministro de Medio Ambiente, Gudmundur Ingi Gudbrandsson, dijo que es “un poco demasiado simplista culpar de toda la situación a Justin Bieber”, aunque instó a los visitantes famosos e influyentes a considerar las consecuencias de sus actos.



“El comportamiento imprudente de una sola persona famosa puede tener un impacto drástico en toda una zona si la masa le sigue”, dijo a The Associated Press.



Los vecinos de la zona subestimaron el potencial del cañón como atracción turística porque es relativamente pequeño en comparación con otros formados por los grandes glaciares del país. Pero a diferencia de otros, este es de fácil acceso y requiere menos de un kilómetro (0.6 millas) de caminata.



Los selfis e imágenes tomadas con drones en el lugar han parado por ahora. Pero hay más publicidad en camino, porque el cañón, al igual que una cascada y un glaciar cercanos, también aparecen en la última temporada de la popular serie “Game of Thrones” de HBO.



En una mañana de miércoles, la guardia forestal Hanna Jóhannsdóttir observó huellas recientes en la embarrada senda que llevaba al cañón, indicando que alguien había saltado la cerca durante la noche.



Señaló que más gente accedería sin permiso esa tarde, cuando ella dejara el puesto en el control de carretera para hacer una presentación en un centro comunitario. Tenía razón. En menos de media hora había turistas ignorando las cercas y carteles.



“Vinimos por Justin Timberlake”, comentó Mikhail Samaron, turista de Rusia, que viajaba con Nadia Kazachenok y Elena Malteseva, que se apresuraron a corregir el apellido del artista, Bieber.



“Era increíble”, dijo Malteseva sobre el video de Bieber. “Después de eso, decidimos que había que visitar este lugar”.