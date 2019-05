Aficionados protagonizan disturbios afuera del estadio Yankel Rosenthal

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-Tremendo zafarrancho se armó la tarde de este sábado afuera del estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, cuando aficionados protagonizaron disturbios y los agentes policiales lanzaron gases lacrimógenos para dispersar la turba. El zafarrancho ocurrió a pocos minutos del inicio del duelo que arrojará al primer finalista del Clausura .

En las imágenes captadas por EL HERALDO afuera del recinto que albergará el duelo entre Verdolagas y Águilas, se observa a varios jóvenes, identificados con camisetas del club esmeralda, corriendo mientras los uniformados lanzan gases lacrimógenos.

El enfrentamiento afectó incluso a los aficionados que ya habían ingresado al recinto deportivo, según se visualiza en un video compartido en el perfil oficial del Ciclón. Las personas tuvieron que abandonar la gradería para no resultar afectadas por los gases.

Los aficionados verdes fueron dispersados con gases lacrimógenos. Foto Grupo OPSA



Aunque hasta el momento no se conoce porqué se originó el zafarrancho a eso de la 1:45 de la tarde, en horas de la mañana circuló un comunicado donde presuntos aficionados del Marathón amenazaban a los seguidores del Ciclón. "Si guerra querían, pues guerra tendrán. Absolutamente todos están claros que está prohibido el ingreso para aficionados que no sean del Marathón, pero si hay aficionados del rival que vayan al estadio...", dice parte del texto.



Horas después de la circulación del comunicado, la junta directiva del Marathón manifestó que la fiesta de fútbol no se vería empañada con actos violentos.

"La familia verdolaga puede sentirse segura que se ha planificado para que nuestros aficionados disfruten y alienten a nuestros jugadores en búsqueda de una final más de nuestro fútbol nacional. Cualquier comunicado escrito y declaración que contradiga lo anterior no pertenece al sentir y pensar de esta junta directiva", aclararon.