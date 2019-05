Los fans de "Juego de Tronos", decepcionados con la última temporada

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La octava y última temporada de "Juego de Tronos" aún no ha terminado, pero miles de fans se declaran decepcionados con un desenlace que consideran apresurado y reclaman incluso una nueva versión.



"Vuelvan a hacer la temporada 8 de 'Juego de Tronos' con autores competentes", exige una petición lanzada en el sitio web Change.org que había conseguido 900,000 firmas hasta este viernes. El último episodio se emitirá el domingo por la noche en Estados Unidos.



"Por desgracia, la última temporada es la peor", lamenta un fan de la serie, de seudónimo AegonStarkgaryen, contactado a través de la red social Reddit.



Las críticas se centran sobre todo en la aceleración del ritmo de la serie del canal de pago HBO, que dio lugar a cambios apresurados, especialmente la preocupante transformación de Daenerys Targaryen.



"Para convertir en villano a uno de los héroes principales hay que hacer las cosas correctamente (...) para que los fans puedan aceptarlo", dice A. Ron Hubbard, uno de los dos presentadores del programa "Game of Thrones The Podcast". Y "no me parece que hayan hecho muy bien ese trabajo", opina.



Otro motivo de descontento es el cambio inesperado de Jaime Lannister, que dejó "perpleja" a Valerie Garver, profesora de historia medieval en la universidad de Northern Illinois, que ha dedicado un curso a la serie.



"Hay demasiado pocos capítulos (6 frente a los 10 de cada una de las seis primeras temporadas)", dice. "Da la impresión de que la trayectoria de algunos personajes suena falsa porque no se les ha dado tiempo suficiente. Parece que [los autores] estaban impacientes. Que se han dado prisa".



Los autores de la serie, David Benioff y D.B. Weiss, no se han expresado sobre las críticas hasta el momento.



Antes del estreno de la octava temporada, explicaron a la revista Entertainment Weekly que, durante la difusión del último capítulo el domingo, se mantendrían "alejados de internet" y que esperarían a ver "cuándo podrían volver a salir a la calle sin peligro".



A la espera de los libros

El penúltimo episodio, emitido el domingo pasado, recibió la nota de 6,1 en el sitio web IMDb entre los más de 113.000 internautas que lo puntuaron. "Juego de Tronos" nunca había estado por debajo del 8,1 hasta el final de la séptima temporada.



"Todo el mundo lo ha hecho lo mejor posible, teniendo en cuenta las circunstancias", dijo al portal Insider el actor Pilou Asbaek, intérprete de Euron Greyjoy, en respuesta a las críticas. "Creo que [esta temporada] pasará la prueba del tiempo".



"Esta serie es tan buena y ha tenido tanta importancia que, aunque la gente esté decepcionada con el final, permanecerá como algo extraordinario", abunda Valerie Garner.



La decepción de una parte de los fans no se refleja en las audiencias. El quinto episodio batió un récord con 12,5 millones de telespectadores en directo (18,4 millones incluyendo los visionados posteriores) en Estados Unidos.



Según un sondeo publicado por The Workforce Institute, unos 27 millones de estadounidenses prevén que ver el último episodio de la serie tendrá un efecto sobre su jornada laboral del día siguiente: disminuirá la productividad, aumentará el ausentismo o las llegadas tarde.



El misterio sobre la identidad de la persona que gobernará los siete reinos sigue intacto: Sansa Stark sigue de cerca a su hermano Bran en la casa de apuestas británica William Hill, que registró unas 50.000 libras en apuestas, según un portavoz.



"Por desgracia, es imposible terminar una serie tan compleja en tan poco tiempo, aunque uno tenga millones y sea un buen guionista", lamenta AegonStarkgaryen.



Algunos atribuyen la caída del nivel de "Juego de Tronos" a la ausencia de un libro para sostener el guión, ya que el autor de la saga literaria que inspiró la serie, George R.R. Martin, sólo ha publicado seis de los ocho tomos que tiene previsto para completar la historia.



"Una parte [del problema] viene seguramente de ahí", opina Garner.



La frustración provocada por la última temporada podría beneficiar, incluso en lo económico, a George R.R. Martin, antes de la publicación de los dos últimos libros.



El escritor publicó un mensaje esta semana en su página web para aclarar que no ha terminado los dos últimos libros de la saga. Informaciones ampliamente difundidas en internet daban a pensar que el autor esperaba a propósito el final de la serie para publicar esos dos tomos.



Para algunos fans, como Cass Fazio-Hardwick, aunque Martin indicó a los autores de la serie cómo tenía previsto concluir su relato, "aún no había terminado" sus libros en aquel momento, y hay por tanto "una gran probabilidad de que los libros acaben de una forma distinta" a la serie. "Nunca se sabe", dice.