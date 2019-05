Chicago: Así engañaron a joven embarazada para matarla y robarle su bebé

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS.- "Mi hija tiene ropa nueva para niño que nunca usó", fue el mensaje con el Clarissa Figueroa captó la atención de la joven Marlen Ochoa.



Marlen, quien estaba esperando su segundo bebé, no dudó en contestarle. "Sí, chica, esta bien, muchísmas gracias".



"No hay problema chica, mi hija tuvo la suerte de tener dos baby shower y le encanta compartir", contestó Clarissa.



La platica continuó en privado y fue así como quedaron de acuerdo para reunirse en un lugar cercano. La joven de 19 años no tenía idea de quién la estaba contactando y que tenía un plan para robarse a su bebé.

Este viernes Clarissa Figueroa (45) y Desire Figueroa (24) fueron acusadas formalmente ante un juzgado por el delito de homicidio en primer grado, mientras que a Piotr Bobak, novio de Clarissa, se le acusa por encumbrimiento.



De acuerdo con la acusación, Marlen fue estrangulada por Desire mientras Clarissa le mostraba fotografías de un hijo que había fallecido hace unos años.



El fiscal asistente del distrito de Chicago, James Murphy, dijo a la jueza del condado Cook, Susana Ortiz, que Marlen consiguió meter los dedos bajo el cordón con el que le rodearon el cuello y que la mujer que la estaba estrangulando, Clarissa, le gritó entonces a su hija: "¡No estás haciendo tu j... trabajo".



Desire sacó entonces los dedos de Marlen del cordón mientras la madre continuaba estrangulándola.

La juez les negó fianza a las dos mujeres acusadas de asesinato y les dijo que ella sentía que "es grande la presunción" de que ellas cometieron "un asesinato brutal y atroz" y que ellas representan un peligro "real y presente" para la comunidad.



El abogado de las acusadas le pidió a la jueza que coloque a las dos mujeres en custodia protectora por su seguridad, "dada la naturaleza del caso".



Clarissa al parecer quería criar otro hijo un año después de que su hijo adulto murió de causas naturales, dijeron los investigadores.