Esposo de la joven asesinada por robarle su bebé: "Es doloroso verla así, no puedo"  

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS.- Minutos después de que fuera hallado el cadáver de Marlen Ochoa, una joven embarazada que fue asesinada por robarle su bebé del vientre, su esposo Yovany López recriminó que la policía no hizo lo posible para encontrarla.



"Esto es muy difícil, es muy doloroso, muy doloroso, tu esposa con la que viviste por cuatro años, ahora la ves con los ojos cerrados, no puedo", lamentaba López tras salir de la habitación donde fue hallada Ochoa.



"Yo no sé, esas personas tan malas hicieron esto, ella no les hizo nada, ella era una persona buena yo no sé que les causó, sabiendo que tenía un hijo de tres años, no lo puedo creer", expresó López ante los medios de comunicación que llegaron a la escena.



El joven aseguró que las autoridades no realizaron la investigación necesaria en el caso. "La policía estaba esperanzada a que uno le dijera algo de ella, alguna información que supiera, con eso dieron ellos, con la información que estuvimos recabando, buscando día y noche a mi esposa".



"Nosotros pudimos dar con ella, pero la policía no pudo, no puedo creer que ellos siendo un ejército de detectivas y policías, en esta ciudad tan grande, no pudieron encontrarla con vida", explicó López mientras las lágrimas le rodaban por las mejillas.



El caso de Marlen Ochoa ha conmocionado a Chicago y al mundo entero debido a la manera en que murió. Ochoa fue hallada estrangulada y con una herida en el vientre de donde le sacaron al bebé para robárselo.



La policía de Chicago interpuso cargos por homicidio a Clarissa Figueroa de 46 años y a su hija Desire Figueroa de 24. A un tercer implicado, identificado como Piotr Bobak, lo acusan por incumplimiento.

