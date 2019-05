Iker Casillas afirma que está bien y no habla de retirada

LISBOA, PORTUGAL.- El portero del Oporto Iker Casillas afirmó este viernes que va "muy bien" tras el infarto que sufrió a principios de mayo, y rechazó hablar de colgar los guantes, tras unas declaraciones del presidente del club luso, dejando entrever una eventual retirada.



"Buenas a tod@s: Retirarme, habrá un día que me tenga que retirar. Déjenme anunciar dicha noticia cuando llegue ese momento", publicó Casillas en su cuenta oficial de Twitter.



El exportero del Real Madrid salía así al paso de las especulaciones, después que el presidente del Oporto, Jorge Nuno Pinto Da Costa, declarara al diario deportivo O Jogo que Casillas tenía las puertas abiertas del club con otras funciones aunque colgara los guantes, dejando entrever una eventual retirada.



"Es nuestro deseo. Casillas tiene todavía un año de contrato y queremos que se quede dentro de la estructura del Oporto, y no sólo un año", dijo Pinto da Costa.



"Por ahora tranquilidad. Ayer tuve revisión con el Dr. Filipe Macedo. Todo muy bien. Eso sí que es una gran noticia que quería compartir con todos!", concluyó el mensaje del guardameta del Oporto este viernes.



El exportero del Real Madrid y de la selección española fue hospitalizado y operado de urgencia el 1 de mayo, tras sufrir un infarto en el entrenamiento. Salió del hospital cinco días más tarde reconociendo que su futuro como deportista profesional es incierto.



"Será un reposo de un par de semanas, incluso un par de meses, no sé, la verdad es que me da igual", dijo Casillas al salir del hospital, añadiendo que "no sé qué será del futuro, lo importante es estar aquí".





