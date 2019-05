Los hermanos Montaner comparten aventuras y curiosidades con su nuevo álbum

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-El dúo de los hermanos Montaner, Mau y Ricky, tomó un enfoque diferente para su álbum debut “Para aventuras y curiosidades”.



“En vez de contarles lo que nos sucede a nosotros en nuestra vida a la gente, queríamos contarles de la suya a través de las canciones”, dijo Ricky en una entrevista telefónica reciente desde Miami, donde residen. “Y que ... puedan acompañarlos en sus aventuras y curiosidades”.



Desde que son famosos, Ricky dice que viven “una aventura todo el tiempo”. Los hijos del cantautor venezolano Ricardo Montaner han estado viajando constantemente, dando conciertos ante miles de personas.



Algo curioso es que pese a ese trajín Ricky dijo que no puede dormir si no está prendida la televisión, incluso si llega muy tarde después de una fiesta: “Mis pensamientos empiezan a darme muchas vueltas y empiezo a tratar de resolver el mundo”. La televisión, dijo, lo arrulla.



El primer sencillo del disco es “La boca”, cuyo video suma más de 13 millones de vistas desde su lanzamiento el 3 de mayo, día en que también salió el álbum. El dúo compuso este tema romántico con Juan Morelli y Camilo, quien también la canta con ellos.



El video fue grabado en Santa Marta, Colombia y los muestra en una paradisiaca playa nadando y junto a una fogata acompañados por chicas en bikini.



“Sentimos que captura exactamente lo que dice la canción”, dijo Ricky, quien la considera perfecta para el verano.



En su álbum con toques de música urbana e invitados que incluyen a Karol G y Becky G, se destaca la canción “Pizza”, sobre una relación de pareja con un tono muy casero en la que le proponen a su enamorada mudarse juntos para ver películas y comer pizza “en pelotas”.



Ricky dijo que a él y su hermano les gusta “peliculiar” románticamente en casa: “Es como ver películas, pero no ver la película”, dijo con picardía.



“Para nosotros es como la continuación de ‘Desconocidos’”, explicó en alusión a su éxito de 2018. “Él se dio cuenta que lo que quiere es estar con ella y quiere dejar de buscar; con esa persona que no conocía encontró lo que siempre estaba buscando”.



El otro lado de la moneda de esta historia de amor sería “Perdóname”, sobre ese momento en que la relación ya se termina. “Sabes que debes olvidar a la otra persona, pero son más las ganas de llamarle y de seguir en contacto”, dijo. “Es un momento difícil durante el final de una relación y quisimos capturar eso en una canción”.



En la era de Instagram y otras redes donde la gente está expuesta a ver imágenes de sus ex, espera que quienes estén en la fase de “Perdóname” escuchen la canción y que ésta “les de alivio”.



Recientemente Mau y Ricky formaron parte de la iniciativa Artist on the Rise de YouTube para artistas emergentes, con la que sus rostros aparecieron en una pantalla gigante en Times Square en Nueva York.



“Fue un momento muy importante para nuestra carrera”, dijo Ricky. “Es un sueño hecho realidad poder estar haciendo música y que la gente esté escuchando del otro lado”.



Próximamente el dúo se presentará en México, Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina.