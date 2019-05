Profesionales de calidad deben de ocupar Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Profesionales de calidad y que cuenten con credibilidad así como seriedad son los que deben de elegirse en los nuevos órganos electorales no sin antes establecer las reglas al igual que el procedimiento para su escogencia, coincidieron analistas consultados por EL HERALDO. El exdiputado Olban Valladares mencionó que “hay que darle vuelta a los cuadros, si no cambiamos las caras no vamos a cambiar las actitudes”.

“Insistir en personas que por mucha calidad política que tengan me parece que no es producente, prudente, no es políticamente correcto”, agregó.

Entre tanto, el representante de la Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF), Filadelfo Martínez, insistió que antes de seleccionar a los funcionarios que ocuparán los cargos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) así como en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) “se deben definir y respetar las reglas, asegurar la participación en igualdad de condiciones para todos los actores”.

En la sesión del miércoles anterior se intentó elegir intempestivamente en el Congreso Nacional a las autoridades del CNE, pero la terna propuesta solo contó con el respaldo del Partido Nacional.

Negociado

El asesor presidencial Marvin Ponce anunció ayer en un foro televisivo que “ya está negociado quiénes van a estar en esos puestos; el domingo se reunieron” y luego dio a conocer un listado de aspirantes que ha venido manejando EL HERALDO.

En un plazo de 25 a 30 días estarán listas las leyes de estos organismos, confirmó el titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva. Cuestionó que el portavoz de la bancada de Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, quien preside la comisión especial que dictamina la Ley Procesal Electoral -que regirá el TJE-, aún no ha presentado avances.

