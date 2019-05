Sectores de la capital y San Pedro Sula que no tendrán energía eléctrica el viernes 17 de mayo  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Varias colonias y aldeas de la capital y San Pedro Sula no tendrán energía eléctrica este viernes 17 de mayo debido a los trabajos de mantenimiento que realizarán la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Empresa Energía Honduras (EEH).



Las cuadrillas de mantenimiento estarán dando mantenimiento a las líneas del tendido eléctrico.



Aquí el listado:

De 8:00 a 11:00 AM en Tegucigalpa

Residencial Los Hidalgos

Residencia Santa Cruz

Universidad Católica

Residencial Francisco Morazán

Ciudad Nueva

Las Casitas

Embotelladora La Reyna

Planta de Tratamiento Los Laureles (SANAA)

Colonia La Felicidad

Colonia Villa Los Laureles



De 8:00 AM a 4:00 PM en San Pedro Sula

Colonia Hernández Morel

Colonia Colombia

Barrio Santa Ana Oeste

Universidad de San Pedro Sula

105 Brigrada

La Armería

Funerales San Miguel Arcángel

Hospital Militar

Centro Comercial Santa Mónica Oeste

Novaplaza

Canal 11

Teatro José F. Saybe

Vica TV

Clínica Los Andes

Clínica Betesda

Clínica Murillo