Diego Vazquez a Héctor Vargas: "Insultos de bajo nivel intelectual no contesto"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En lugar de lanzarle un dardo a su colega Héctor Vargas, Diego Vazquez apagó las llamas de la polémica. El DT de los Azules buscó la forma de polemizar lo menos posible, pese a que Vargas lo llamó “maricón”.



“Insultos de alguien con bajo nivel intelectual no contesto y más cuando se pasan de la línea deportiva. A nosotros nos ven muchos niños, somos unos referentes para ellos y no me parece buen ejemplo para ellos. Esas cosas no las respondo”, señaló.



“El fútbol sigue, esos ataques no los contesto, yo hablo de fútbol”. Una de las cosas que le preocupa a Diego es el tema arbitral, que no haya incidencias. “La vez pasada nos anotaron gol en una jugada donde hubo incidencia arbitral. Yo espero que los que impartan justicia hagan valer la palabra justicia”.



En cuanto a la seguridad que Motagua lleva a SPS, reveló “todos los equipos tienen su seguridad. Nosotros no tememos. Esperamos los insultos normales de una afición rival”.



Del video en el que Vargas sale mostrándole dinero a los árbitros, Vazquez solo comentó: “el sábado a las 5:00 de la tarde hablamos; si Dios quiere, estaremos en la final”.