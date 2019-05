Julianne Moore sobre paridad de género: “Creo en las cuotas”

CANNES, FRANCIA.-Julianne Moore dijo el miércoles que es necesario hacer un mayor esfuerzo para que la industria del cine alcance la paridad de género, y que para eso se requiere implementar cuotas.



"No tendremos igualdad de género a menos que todo el mundo esté cooperando. Las mujeres no somos un grupo de presión; somos el 52% de la población global", dijo la actriz durante un evento en el Festival de Cine de Cannes. "Con el fin de restaurar el balance, pienso que necesitamos algunas medidas para cambiar nuestra cultura".



"Tendremos que hacer grandes cambios para alcanzar la paridad, eso es un hecho. Así que creo en las cuotas realmente”, agregó Moore. "Creo en tratar de nivelar el campo de juego para todos, independientemente de su género, cultura u origen étnico. Tienen que abrirse puertas".



Aunque el tema de las cuotas no ha sido muy discutido en Hollywood, es más común en Europa, donde el cine es a menudo apoyado con fondos públicos. Suecia, Noruega e Irlanda han instituido cuotas de 50-50 al distribuir dinero público para cineastas hombres y mujeres, al igual que el Instituto Británico de Cine.



Sólo el 8% de los directores de las 250 películas más taquilleras del año pasado en Estados Unidos fueron mujeres, frente al 11% del año previo, según un estudio realizado en enero por el Centro para el Estudio de las Mujeres en la Televisión y el Cine de la Universidad Estatal de San Diego.



Moore habló en el evento Mastercard MasterClass junto a Werner Herzog y Xavier Dolan. En Cannes, protagoniza el cortometraje "The Staggering Girl" dirigido por Luca Guadagnino que se exhibe en la Quincena de Realizadores, una sección independiente que se desarrolla en paralelo al festival.