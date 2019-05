Desconocidos matan a balazos a dos personas en Danlí

DANLÍ, EL PARAÍSO, HONDURAS.- Dos personas perdieron la vida de manera violenta este miércoles en la aldea El Maguelar Putunga, Danlí, El Paraíso, zona centro de Honduras, cuando fueron atacadas a balazos por desconocidos.



Las víctimas fueron identificadas como Francisco Sánchez Martínez (48) y Roney Antonio Sosa (29), cuyos cuerpos quedaron tendidos junto a un vehículo sobre una calle de tierra.



Según el relato de la esposa de uno de los fallecidos, aproximadamente a la 5:00 de la mañana, los ahora occisos salieron de la casa en dirección a un potrero que le llaman "El Hormiguero" y media hora después llegó el ayudante a informarle que su esposo se encontraba herido.



De acuerdo con la información preliminar, no se descarta que el doble crimen esté relacionado con un pleito por una herencia, no obstante, las investigaciones sobre este caso apenas van comenzando.



Por su parte, la familia de los ahora occisos exige justicia, que se dé con el paradero de los autores materiales y que se les encarcele.



No obstante, este no es un caso aislado en Danlí. Este mismo día, desconocidos atacaron a balazos al señor Elvis Adalid Sauceda, quien quedó herido en una de las aceras de una ferretería en el centro de la ciudad.



La Policía Nacional lo trasladó hasta la emergencia del Hospital Básico Gabriela Alvarado, donde horas después expiró.