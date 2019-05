Periodista hondureño Carlos Mendoza le propone matrimonio a su novio en Disney

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.-El periodista hondureño Carlos Mendoza realizó una mágica propuesta de matrimonio a su novio Rodrigo Herrera.



El expresentador de Campus Tv escogió uno de los parques temáticos en Disney, Orlando, Florida, Estados Unidos, para realizar la esperada pregunta.



Arrodillado, con una pequeña caja azul, característica de la joyería Tiffany & Co, y con uno de los castillos Disney de fondo, el comunicador catracho dio el primer paso para la aventura llamada matrimonio. Las imágenes del romántico momento fueron publicadas en la cuenta de Instagram de Rodrigo Herrera.

La pareja se conoció hace dos años.



Por su parte, Carlos Mendoza dedicó un tierno mensaje a su pareja en el que indicó como ha sido su noviazgo. "Más de dos años de compartir a tu lado la magia de tu amor, ilusiones, sueños y proyectos. Me has hecho un hombre feliz y de tu mano siento que soy una mejor persona. Al decirme sí le das un nuevo rumbo a mi vida".

El hondureño es activista de la comunidad LGBTQ, actualmente vive en México, de donde es originario Rodrigo. La pareja se conoció en 2016 en el país azteca.

Después del esperado "Sí quiero" la pareja disfrutó de los juegos artificiales del parque.



Carlos trabaja en proyectos que defienden los derechos de la comunidad LGBTQ como el portal 'The New Gay Time'. Además de trabajar como productor para la organización Amnistía Internacional. Rodrigo es consultor en marketing digital, apoya a Mendoza en su búsqueda por la igualdad de derechos para los gays siendo parte del proyecto 'The New Gay Time', del cual es editor.