El adiós de Antoine Griezmann al Atlético de Madrid: "Han sido cinco años increíbles"

MADRID, ESPAÑA.- "Han sido cinco años increíbles que siempre recordaré; muchas gracias por todo, os llevo en el corazón", fue parte del mensaje que el jugador francés Antoine Griezmann dedicó a los seguidores del Atlético de Madrid al anunciar su salida del club.

A través de un video, publicado en la página oficial del equipo colchonero, el delantero explicó a sus fans cómo se sentía tras haber tomado la decisión de dejar el club.

"Me ha costado coger ese camino, pero es lo que siento, es lo que necesito y quería agradeceros por todo el cariño que me habéis dado durante estos cinco años donde he ganado mis primeras copas, mis primeros trofeos importantes con el club", dice Griezmann en el clip.

La salida del futbolista, de 28 años de edad, se ha convertido en la sorpresa del mercado, pero aseguró que dar este paso ha sido muy difícil.

"No es fácil para un jugador tener tanto cariño y por eso quería deciros para que fueran los siguientes en saber. Muchas gracias por todo, otra vez los llevo en el corazón. Han sido cinco años increíbles, donde he disfrutado mucho, lo he dejado todo en el campo, he intentado ser un chico bueno", agrega el campeón del mundo con Francia en 2018.



"Muchas gracias, de corazón, y hasta luego", finaliza diciendo el atacante, que se presume está a punto de firmar con el FC Barcelona.