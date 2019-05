Representante de la OPS: Es necesario un pacto nacional por la salud en Honduras

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Como delicados califica los problemas de salud en el país la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Honduras, Piedad Huerta, pero afirma que con el compromiso de todos se puede solucionar. A continuación la entrevista con EL HERALDO.

¿Cómo ve la OPS las deficiencias en el sistema de salud que ha encontrado la Comisión Especial de Salud?

Las deficiencias encontradas en el sistema de salud corresponden al diagnóstico situacional que ha llevado a cabo la Comisión Especial para la Transformación del Sistema Nacional de Salud, misma que se ha dado a la tarea de revisar numerosos documentos y sostener un gran número de reuniones con muy diversos grupos, para llegar de tal forma a definir el estado de la situación, y con base a eso, un plan de intervención para su mejora.

¿Cuáles son los principales problemas?

Los principales problemas encontrados en la Secretaría de Salud (Sesal) se han agrupado en cuatro grandes áreas: financieros, de estructura organizacional, de provisión de servicios, y de recursos humanos.

Todos los problemas encontrados son delicados porque se traducen en una provisión de servicios de salud ineficiente, sin embargo, todos son solucionables siempre y cuando todos los actores internos y externos a la Sesal, la cooperación internacional y los tomadores de decisión acompañados por la sociedad civil, hagan un pacto nacional por la salud.

¿Qué se necesita para mejorar?

Como dijo nuestra directora, la doctora Carissa Etienne, el establecimiento de sistemas de salud con las debidas características no sucede de la noche a la mañana. Requiere estabilidad política, social y económica duradera, y un amplio compromiso de los países de invertir en la salud y el desarrollo. Debemos trabajar juntos para encontrar soluciones.

¿Qué representa la carencia de personal, médicos y enfermeras en una red de salud al no cumplir con la media mundial?

Al revisar el diagnóstico de los recursos humanos contratados actualmente en la Sesal, es notorio que Honduras no alcanza el nivel mínimo de profesionales de la salud recomendado por la OMS. Este tema debe ser prioritario para la Secretaría de Salud, es urgente complementar la plantilla laboral con los recursos humanos profesionales de la salud que se necesitan, para poder avanzar en la mejora de la provisión de servicios.

Con las deficiencias encontradas, ¿hacia dónde deben trabajar las autoridades?

La OPS/OMS ha instado a todos los estados miembros a implementar la estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud, que fue aprobada por todos los países en el año 2014. En esta estrategia se definen acciones en cuatro líneas estratégicas.

¿Cuáles son?

La primera es ampliar el acceso equitativo a servicios de salud, integrales, de calidad, centrados en las personas y las comunidades; la segunda es fortalecer la rectoría y la gobernanza en el camino hacia la cobertura universal de salud; la tercera es aumentar y mejorar el financiamiento y avanzar hacia la eliminación del pago directo, que se convierte en barrera para el acceso en el momento de la prestación de servicios, y la cuarta estrategia es fortalecer la acción intersectorial para abordar los determinantes sociales de la salud.

¿Qué recomienda para mejorar la situación de la red de hospitales y abastecimiento en el país?

Es necesario resolver la problemática de infraestructura, abastecimiento y recursos humanos para poner los establecimientos hospitalarios a trabajar de manera más adecuada, el diagnóstico que hace la Comisión permite identificar las áreas de inversión para la mejora.

Sin embargo, el problema de fondo no se va a resolver si no se fortalecen las Redes Integradas de Salud, es indispensable que toda la red de centros de salud funcione adecuadamente para que los hospitales no se vean colapsados porque están atendiendo las consultas diarias

de la población.