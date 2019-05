Vicente Fernández es homofóbico e ignorante, según titular de Conapred

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Alexandra Haas, titular del Consejo para prevenir la Discriminación (Conapred), calificó a Vicente Fernández de homofóbico e ignorante por rechazar un trasplante de hígado por temor a que fuera de un "homosexual o drogadicto".



"Es una expresión de una homofobia totalmente desubicada y simplemente es un reflejo de la ignorancia de la persona que lo expresó”, dijo la funcionaria en declaraciones a varios medios.



Además, afirmó que el comentario es un "absurdo científico" porque no tiene bases para hacerlo.



El famoso por sus canciones rancheras admitió haber rechazado un trasplante de hígado porque desconocía el origen del órgano.



"Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto", dijo en ese entonces.



Las polémicas declaraciones causaron controversia entre sus mismos seguidores, quienes lo acusaron de ser "el padre de la homofobia".



Por su parte, la madre que decidió donar los órganos de su hija Alondra Torres Arias, quien murió, exigió una disculpa del cantante.



Varios famosos también se han pronunciado por el comentario de Vicente Fernández.