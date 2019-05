Héctor Vargas insulta a Diego Vazquez: "Que ahora no se haga el mari..."

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Héctor Vargas espera a Motagua en plan de batalla: “Es que así fue allá en Tegus”, justifica. Y en la previa del clásico de las emes que definirá al primer finalista este sábado en el Yankel Rosenthal el DT argentino del Monstruo no dejó ningún cabo suelto.



Atizó contra el Ciclón y Diego Vazquez, sus enemigos de toda la vida, y ahora incluyó en el menú a Matías Galvaliz: “¿Galvaliz?, ¿así es que se llama ese enanito?”.



Como si se tratara de un repertorio que tenía memorizado desde el domingo, el León de Formosa disparó grueso calibre: “Ellos dicen que tiramos patadas, pero fuimos el líder de las vueltas y el equipo más goleador".



"Lo que pasa es que hablaron en la semana para predisponer a Saíd Martínez, que sacaba amarilla ante cualquier patadita nuestra. Ahora que se aguanten lo que viene”, percibió.

En plan de soldado rumbo a la guerra, Héctor Vargas recordó: “Llegamos al Nacional y solo habían tres policías y más de cien hinchas de Motagua. Me tiraron una lata de cerveza y desde ahí el clima se fue poniendo raro".



"Ya en el partido me pegaron con algo en el costado y erraron con una tabla que se la enseñé al comisario, pero no la insertó... entonces que ahora no se haga el maricón el técnico de ellos, que tiró la pelota por encima y después empezó a separar jugadores. Si ellos querían eso pues acá van a tener muchas cosas y flores no les vamos a tirar”, amenazó.



Marathón ocupa ganar por dos goles de diferencia para eliminar a Motagua y para ello se aferra al pequeño estadio verdolaga en donde según Héctor Vargas “jamás hubo problemas, mientras que en el Nacional hasta muertos hubo en una final (Motagua-Honduras)".



"Cuando la hacés tenés que esperar a ver cómo te la devuelven y sí, acá no es Irak como dijo Pedro Atala, acá es tranquilo, lo único que hacemos es ganar partidos”, enfatizó.



Remarcó también que de la ida en la capital subrayó lo que no le gustó: “Esa parte burlona que tuvo Motagua, este chiquitín (Galvaliz) se burló de todo el mundo y no se dio cuenta que se topó con Bodden, que tiene muchas peleas ganadas y perdidas en su vida... pero acá vamos a hacerles sentir que somos locales y estamos unidos para tratar de vengarnos”.



- ¿Se siente confiado?

- No, esto es fútbol y si en la cancha ellos son mejores y el arquero (Joni Rougier) no se tira 40 veces como lo viene haciendo desde que vino, pues los vamos a felicitar.