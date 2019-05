German Mejía sobre el partido ante UPN: "No se puede confiar, es peligroso"

Mejía consideró que pese a la ventaja en el global no están clasificados. | Foto: Ronal Aceituno.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para German Mejía, centrocampista de Olimpia, la ventaja de 3-1 en el marcador global ante Lobos de la UPNFM por el partido de vuelta de las semifinales no le asegura la clasificación.



"No se puede confiar, es peligroso; pasa en las grandes ligas y puede pasar aquí. Todavía no estamos en la final, el domingo se mira y primero Dios estemos ahí", expresó en el entrenamiento que se llevó acabo en el valle de Amarateca.



También, se refirió a las declaraciones de Franco Güity y Víctor Moncada, en las cuales consideran que fueron afectados por el arbitraje de Melissa Pastrana.

"Dicen que nos regalaron el partido y que hubo penal. Si lo ven, solamente fue un roce y se tira", consideró el futbolista del León.



Mencionó además que de pasar a la final del torneo Clausura, el conjunto de Manolo Keosseián está listo para enfrentar a cualquiera de los dos posibles rivales: Marathón o Motagua.



"Cualquiera que se venga, nosotros lo que queremos es sacar esta sequía y ser campeones", puntualizó.