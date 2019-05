Ella es la hija mayor de Daddy Yankee, inspiración para su éxito "Yamilette"

SAN JUAN, PUERTO RICO.- La vida privada del cantante de reguetón Daddy Yankee ha sido un misterio desde inicios de su carrera. El intérprete de "Con calma" se ha empeñado en que su entorno familiar no salte al público y al parecer lo ha logrado.



Pese a que dos de sus hijos, Jesaaelys y Jeremy, se han convertido en figuras en redes sociales, su primogénita Yamilette parece haber heredado el recelo de su padre en cuanto a la privacidad de su vida.



Yamilette Ayala González, quien hoy cuenta con 25 años de edad, es la hija mayor de Daddy Yankee y su esposa, Mireddys González. La joven es la menos conocida en la familia de "The Big Boss", aunque, lo que muchos no saben es que fue ella la inspiración para uno de los mayores éxitos del artista: Playero 37.



Quizá te suene el estribillo: "Yamilette mi amor, Yamilette se marchó, nada controla mi corazón... Yamilette mi amor me robó el corazón, Nena, grande es mi dolor". "Y esa niña en mi vida amor no quiere poner, pero yo la quiero cada vez más y más. Y esa niña en mi vida amor no quiere poner, pero yo la quiero cada vez más y más...", pues esta es una de las partes de la canción que un joven Daddy Yankee escribió en honor a su primogénita.

Esta es de las pocas fotos de Yamilette que se conocen en la actualidad.







Aunque la mayoría de los 29.8 millones de seguidores con los que cuenta Yankee en Facebook desearía conocer más sobre su vida familiar, Yamilette se ha rehusado a revelar detalles de su vida, tanto así que esta es una de las pocas fotos de ella publicadas en redes sociales.

En 2013, Daddy Yankee expresó el orgullo que lo hizo sentir su hija cuando se graduó con todos los honores de la secundaria.

"Tuve esta belleza siendo adolescente. El camino fue duro pero con el apoyo de DIOS y de una buena esposa, logramos la meta, hacer de ella una niña ejemplar. La más destacada en su clase graduanda. EXCELENCIA ACADÉMICA *ALTO HONOR* YAMILETTE", fue el mensaje que le dedicó su papá a la joven estudiante, quien aparece posando con una enorme sonrisa y sosteniendo un trofeo.

Seguramente sus otros dos hijos, Jesaaelys, quien es sensación en redes, y Jeremy, han inspirado al boricua en otros éxitos, pero el de Yamilette marcó un antes y un después en la carrera de "El mejor de todos los tiempos".