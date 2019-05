Video: Cantante Drake presume su lujoso avión en redes sociales

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-El cantante canadiense Drake se acaba de cumplir un nuevo capricho. La compra de un lujoso Boeing 767 diseñado exclusivamente para él.

El ex novio de Selena Gómez presumió su nuevo juguete en redes sociales, el Air Drake, como se llama la aeronave, que cuenta con un interior extremadamente lujoso. Espacios diseñados de acuerdo a las necesidades del cantante, asientos de cuero, mesas y un televisor.

En el material Drake se muestra muy emocionado, mientras trabajadores en el fondo terminan de dar los últimos toques al avión en un hangar.

Se estima que el valor de la nave es de unos 100 millones de dólares, y es parte de una asociación que el artista hizo con la compañía de carga aérea, Cargojet Airways.



Aubrey Drake Graham es el nombre real del artista, sin embargo, en el mundo del espectáculo es conocido como Drake.

Drake es un rapero, cantante, compositor, productor discográfico y actor canadiense y estadounidense. Entre sus temas más conocidos están In My Feelings, Don’t Matter to Me, God's Plan, entre otros.