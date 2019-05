Dayanara Torres sobre su tratamiento contra el cáncer: "Me siento muy agotada, me duele mucho el cuerpo"

View this post on Instagram

#MelanomaAwarenessMonth ? Early detection is key! Gracias @azucenacierco @mariacelestearraras @alrojovivo @telemundo por esta nota tan especial... y por siempre decir presente y apoyar... . SWIPE/DESLIZA ⬅️ . . #UnidosContraElMelanoma #Awareness #CorreLaVoz #CancerAwareness #Melanoma #Cancer #MelanomaCancer #May #iGotThis #Positive #PositiveVibes #Guerrera #BeBrave #?? #Concientizar .