Manuel Keosseián: "Quedan 90 minutos y hasta que no termine el partido no podemos anunciar nada"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Manuel Koesseián, entrenador del Olimpia, habló sobre el compromiso que tendrá ante los Lobos UPNFM el próximo domingo en las semifinales del torneo de Clausura.



"Quedan 90 minutos, tenemos confianza en nuestro equipo y hasta que no termine el partido no podemos anunciar nada", dijo el entrenador en relación a la ventaja de 3-1 que tiene sobre el equipo universitario.



Sobre el penal que la jueza Melissa Borjas no pitó a favor de los Lobos en Choluteca. "Esta bien, cada cual tiene su opinión, el juego que yo vi, fue un Olimpia que ganó bien".

















El cambio a nivel futbolístico que tuvo Olimpia sobre el final del torneo lo explica así: "Hemos mantenido un equipo base, han sido los mismos, hay mas sistematización en el equipo".



El partido entre Olimpia y Lobos definirá un clasificado a la gran final del torneo Clausura, donde Motagua y Marathón harán lo mismo para llegar a la fiesta grande en Honduras.