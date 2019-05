¿Qué le dijo Zidane a Keylor Navas para anunciarle que quedaba fuera del Real Madrid?

MADRID, ESPAÑA.- El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, fue el encargado de anunciarle al portero costarricense Keylor Navas que ya no estará más en el club.



El DT francés, de 46 años de edad, habló con Navas para notificarle los planes del equipo, sin embargo, no asumió la responsabilidad pues le dijo que su salida "es una decisión del club".



De acuerdo con el programa Jugones de La Sexta, Navas no entra en los planes de Zidane pues el francés se ha visto complacido con el trabajo del belga Thibaut Courtois. Además, se habla de que sus planes son contar con su hijo Luca Zidane como una de las opciones reales en el primer equipo.



La noticia de la salida de Navas ha explotado el mercado antes de que termine la temporada, pues los fanáticos del Real Madrid aún no digieren la noticia.



Keylor llegó al Real Madrid en 2014 cuando Florentino Pérez sacó 10 millones de euros de la chequera blanca para hacerse con los servicios del centroamericano, quien llegó procedente del Levante.