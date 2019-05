Casa de Gobierno se pronuncia tras testimonio de Tony Hernández en Estados Unidos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-"Es innegable que nadie está por encima de la ley", asegura Casa de Gobierno en un comunicado divulgado la noche de este lunes después de que trascendiera el extenso interrogatorio al que se sometió el exdiputado Juan Antonio Hernández, mejor conocido como Tony Hernández, ante las autoridades de Estados Unidos tras ser detenido en Miami por cargos relaciones con el narcotráfico.

En el documento las autoridades hondureñas aseguran que las declaraciones vertidas por el hermano del mandatario Juan Orlando Hernández "demuestran la postura implacable del Presidente contra el crimen organizado y narcotráfico desde que impulsó una veintena de leyes y mecanismos en el Congreso Nacional".

Además, agrega que las políticas del presidente Hernández como la aprobación de la extradición, la depuración de la institución policial y la construcción de cárceles de máxima seguridad, "han tenido un fuerte impacto positivo para recuperar la seguridad en el país".

Vea: "Se destruyó mi vida", el testimonio completo de Tony Hernández en EEUU

Citas textuales

El documento de tres páginas, emitido por Casa de Gobierno, recoge citas textuales sobre el testimonio del exdiputado nacionalista y agrega un análisis.

En una de las citas Tony Hernández expresó: “Yo entiendo como es mi hermano. Me hubiera

mandado a meter preso solo él" y el análisis detalla que el Presidente Juan Orlando Hernández lo habría metido a la cárcel al pensar que él estaba involucrado en el narcotráfico.

En otra parte del escrito se refieren a las palabras de Tony Hernández sobre el mandato del exmandatario Manuel Zelaya Rosales (2006-2009). “Eso fue en el año del presidente Zelaya... Creo que fue en el dos mil siete, ocho; el dos mil siete u ocho. No recuerdo quién era el ministro de defensa... o de seguridad. Hacían ellos lo que querían y la gente les tenía mucho miedo. Inclusive hasta la policía. Pero cuando llegamos una vez... eh ... me dice él: “¿Qué querés, huh ... Tony?” “No, mire”, le digo yo, “no le puedo pedir nada. Si yo no estoy en esas cosas”. “Yo quiero que vos trabajes en esto”, me dijo. “Yo sé como es mi hermano”, le digo".

La explicación sobre esta cita textual detalla que durante el mandato del Presidente Manuel Zelaya los narcotraficantes “hacían ellos lo que querían” y que Juan Antonio le advirtió a los narcotraficantes que el Presidente Juan Orlando Hernández no iba a ser así.

+Descargue aquí el comunicado íntegro de Casa Presidencial

Testimonio

Las declaraciones de Tony Hernández fueron transcritas en 55 páginas en un documento anexado al expediente 1:15-cr-00379.

El excongresista aceptó declarar sin la presencia de un abogado y hay una solicitud de su defensa, Michael R. Tein, para que el testimonio sea suprimido del proceso judicial argumentando que las declaraciones se obtuvieron de manera irregular.