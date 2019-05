Arnold Cruz fue presentado como asistente de Fabián Coito en la Selección de Honduras

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El entrenador Arnold Cruz fue presentado este lunes como el nuevo asistente del uruguayo Fabián Coito en la Selección Mayor y en la Sub 23.



La mini H arrancó su preparación para participar en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, y que también busca la clasificación a los Juegos Olímpicos en Tokio.



El anuncio fue realizado por el gerente de la Selección, Gerardo Ramos, en presencia del estratega charrúa. “Es un entrenador que viene a fortalecer el trabajo de este cuerpo técnico”.



Coito al referirse al nombramiento de su nuevo ayudante expresó que “mi intención fue incorporarlo como persona conocedora del fútbol local y un futuro entrenador de alto nivel".

"Tiene experiencia de Selección. Quiero agradecerle porque tuvo la gentileza de dejar una posición importante que tenía”, añadió.



Por su parte, Cruz, quien fungía como gerente de Conapid, manifestó que "estoy contento y muy comprometido con esta gran oportunidad, ustedes saben que he sido persona de fútbol durante toda mi vida. Me he preparado”.



“Hay que trabajar fuerte en todos los aspectos para que tanto la Sub 23 y la Mayor estén en un nivel importante. Soy consciente de lo que es estar en la Selección”, añadió.



Por supuesto que ante el nombramiento de Cruz surge la pregunta acerca del futuro de Carlos Tábora, quien había sido anunciado como asistente técnico de la Bicolor.

“Carlos hoy está en el mundial Sub-20, él definirá su futuro al volver. Si seguirá en FENAFUTH será decisión de él”, contestó al ser cuestionado Coito.



Al ser consultado directamente si es que Tábora dejaba su puesto en Selección para irse con Real España respondió que su único conocimiento acerca del tema es lo que ha sido publicado por los medios.