Migrante hondureño: Llegar a México es una bendición, ya que no sufrimos asaltos y las mujeres no fueron violadas

ARRIAGA, MÉXICO.-Como una bendición calificó un migrante hondureño, de 47 años de edad, haber llegado hasta la ciudad de Tapachula a Arriaga, México, sin ningún indicio de violencia.



El catracho, identificado como Walter Mariano, viaja junto a sus tres hijos de 16, 18 y 22 años de edad. En su travesía hacia Estados Unidos, también lo acompaña una nieta de dos años.



El hombre ha viajado en autobús con su familia con la intención de llegar a Oaxaca, México, y acercarse cada vez más a la frontera donde intentará lograr el sueño americano.

En una entrevista concedida al diario El Universal, el compatriota narró sentirse aliviado, ya que según él, ha viajado en autobús sin ningún inconveniente. "Nuestro objetivo es llegar a Estados Unidos, no quedarnos en México; con esta tarjeta solo podemos viajar por cuatro estados, pero al llegar acá es una bendición, ya que no sufrimos asaltos y las mujeres no fueron violadas", dijo.



La familia de Mariano viaja junto a unos 400 migrantes más de El Salvador, Panamá, Cuba y Honduras, quienes han conseguido un permiso provisional para circular por algunas ciudades del país azteca.



Miles de hondureños huyen del país por culpa de la violencia, falta de empleo y la pobreza, en su mayoría han salido en caravana hacia México con la intención de ingresar a EE UU, pese a las fuertes medidas migratorias que adoptó el gobierno de Donald Trump.

