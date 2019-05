Vocalista de Cradle of Filth envía "terrible maldición" a ladrón de su chaqueta en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La comunidad metalera vivió una noche mágica el domingo cuando la banda británica Cradle of Filth brindó un concierto en la capital hondureña.

El grupo de fanáticos del metal disfrutó al máximo la primera vez que la banda pisó suelo catracho como parte de la gira conmemorativa del álbum "Cruelty And The Beast", denominanda "Lustorm And Tourgasm", pero su vocalista, Dani Filth, al parecer no salió muy contento al terminar la presentación, pues denunció que su chaqueta fue robada.

A través de su cuenta oficial, el principal compositor, letrista, vocalista y miembro fundador de la banda dio a conocer la noticia de una manera algo peculiar, pues envió una "terrible maldición" a la persona que se quedó con su prenda.

"A quien robó mi chaqueta del lado del escenario anoche en Honduras, te advierto que lleva una terrible maldición y todo lo que pase horriblemente mal en tu vida en los próximos meses será atribuido a ella! Se les ha advertido!!!", escribió en el post, que de inmediato se convirtió en viral.

Este fue el post que hicieron en Instagram tras su visita a Honduras.



Pese a ello, Dani Filth catalogó como "un espectáculo increíble" el concierto y agregó que se dio cuenta del robo cuando llegó la hora del cambio de vestuario.

La gira continuará, pues este lunes tienen programada una presentación en Costa Rica.

Por su parte, la empresa organizadora del evento, explicó a través de Facebook que "nadie de nuestro staff o de seguridad tuvo que ver en la pérdida de la chaqueta, la persona que se robó la chaqueta se subió por el muro de atrás del hotel, agarró la chaqueta y salió corriendo fuera del hotel en el momento justo en que en la entrada habían unas 150 personas haciendo relajo para poder entrar".