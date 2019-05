Ovidio Lanza, a un paso de fichar por Motagua

JUTICALPA, HONDURAS.- El delantero del descendido Juticalpa, Ovido Lanza, aseguró que no seguirá con el equipo olanchano en la Segunda División tras ser eliminado por Real de Minas.



"Descender es difícil, ahora solo nos toca ver nuevos horizontes y ver si salen las ofertas; el descenso es algo que nadie quiere", expresó.



En ese sentido, el 10 reconoció que su conjunto simplemente no pudo levantarse durante todo el campeonato Torneo Clausura de la Liga Nacional.



"El equipo se vino abajo durante todo el torneo y en la cancha lo reflejamos y no logramos levantar la cabeza", precisó.

Sin embargo, aseveró que tiene fuertes posibilidades de convertirse en el nuevo artillero del Motagua que comanda Diego Vázquez.



"Siempre con Motagua he mantenido pláticas y esperemos que podamos llegar a un acuerdo", argumentó.



"En Segunda División no voy a seguir, tenemos pláticas con Motagua y solo falta confirmar; fueron antes de descender, pero vamos a ver a qué llegamos en estos días", puntualizó.