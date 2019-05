Eden Hazard, una final con el Chelsea antes de ir al Real Madrid

PARÍS, FRANCIA.- "Jugador fantástico" a ojos de Zidane, la llegada de Eden Hazard al Real Madrid se anunciará tras la final de la Liga Europa, que el delantero belga disputará con el Chelsea el 29 de mayo, informó este lunes el diario francés L'Equipe.



¿Monto de la transacción? Unos 100 millones de euros, según el diario, lo que lo convertiría en el jugador más caro comprado por el equipo merengue desde Gareth Bale (99,7 millones de euros) y Cristiano Ronaldo (94 millones de euros).



El 5 de abril, Zidane mostró su admiración por el delantero del Chelsea, rival del Arsenal en la final de la Liga Europa en Bakú dentro de algo más de dos semanas.



"Es un jugador que jugó en Francia (en el Lille), que he seguido y conozco personalmente. Pero no hay nada nuevo en lo que pienso de él: es un jugador fantástico", añadió el técnico francés.



Hazard, de 28 años y con contrato con el Chelsea hasta 2020, no había ocultado su deseo de ir un día al Real Madrid.



Las negociaciones pueden haberse visto lastradas por el castigo que pesa sobre los 'Blues' que no pueden fichar hasta finales de enero de 2020. Pero, el club londinense ha recurrido al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) de Lausana para intentar anular esa sanción de la FIFA por infringir el reglamento sobre el traspaso de menores.



Tras su vuelta al banquillo merengue el 11 de marzo, Zidane prometió "cambios" tras el final de temporada, alimentando toda suerte de rumores sobre traspasos.



Los medios españoles llegaron a hablar de un presupuesto de hasta 500 millones de euros para reconstruir el equipo.



Hazard, por su parte, se muestra diplomático. El domingo declaró que ya ha tomado una decisión sin precisar si se quedaba o se marchaba de Londres: "Sí, hace un par de semanas. He tomado una decisión", dijo.



Pero, en el Chelsea ya se habla de él en pasado: "Lo ha hecho muy bien, convirtiéndose en uno de los tres mejores jugadores del mundo, por eso creo también que hay que respetar su decisión", dijo a la BBC el técnico del Chelsea, Maurizio Sarri, añadiendo que no sabe lo que ocurrirá con él.